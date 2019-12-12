Киев, , 18:04 — REGNUM Законопроект по отмене закона о государственном языке на Украине зарегистрирован Верховной радой, сообщил 12 декабря депутат от фракции «Слуга народа» Максим Бужанский в Telegram.

Бужанский «Закон, который я анонсировал позавчера, зарегистрирован в парламенте».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Бужанский 10 декабря заявил, что внёс в парламент законопроект об отмене закона о государственном языке, принятого в мае текущего года.

Законопроект был воспринят всеми неукраинскоговорящими жителями Украины как ущемляющий, поскольку теперь только по-украински можно говорить в госучреждениях, бюджетных организациях, в том числе в учебных заведениях.

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