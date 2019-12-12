Бишкек, , 18:04 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков сегодня, 12 декабря, в рамках официального визита в Объединенные Арабские Эмираты встретился с представителями местных деловых кругов. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Киргизстанский лидер акцентировал внимание на сбалансированности торгово-экономической политики руководства ОАЭ, отметив, что именно это привлекает иностранных инвесторов в Эмираты.

«Этот опыт будет примером для Киргизии», — подчеркнул он.

Жээнбеков рассказал представителям арабских компаний и бизнесменам об имеющихся у властей Киргизии проектах по строительству малых и средних ГЭС, о потенциале киргизского туризма, о производстве экологически чистой сельхозпродукции и о членстве республики в ЕАЭС.

Подводя итог встречи, президент Киргизии призвал арабский бизнес инвестировать в различные сектора киргизской экономики, отметив, что со стороны государственных органов будет оказано все необходимое для этого содействие.