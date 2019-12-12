Алжир, , 18:04 — REGNUM На улицы Алжира в день всеобщих выборов вышли тысячи человек, выступающих против голосования, 12 декабря передает агентство Reuters.

В столице Алжира полиция первоначально пыталась разогнать протестующих, однако прекратила попытки после того, как численность несанкционированного митинга стала слишком большой.

Несмотря на накаленную обстановку, в данный момент акции протеста проходят мирно. Выборы также идут своим чередом — участки открылись в 8:00 по местному времени (10:00 мск) и закроются в 20:00 (00:00 мск).

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