Москва, , 18:03 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин принял отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Об этом сегодня, 12 декабря, сообщает пресс-служба Кремля.

Левченко ушел с занимаемой должности по собственному желанию. Он считает, что негативный информационный фон в Иркутской области нагнетался специально, чтобы создать условия для его отставки. Стоит отметить, что недовольство Левченко в Приангарье проявлялось весь последний год.

Летом в Иркутской области произошло мощное наводнение. Однако справиться с его последствиями администрации Левченко полностью не удалось.

Исполняющим обязанности губернатора Иркутской области назначен заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Игорь Кобзев.

Игорь Кобзев — уроженец Воронежа. Окончил Воронежское высшее военное авиационное инженерное училище в 1988 году, Воронежский государственный университет в 2001 году, Воронежский институт экономики и социального управления в 2006 году. В 2000 году пришёл на работу в структуру МЧС, а уже в 2010 году был назначен начальником управления по Воронежской области.

В 2016 году Кобзева забрали на повышение в Москву — его перевели на должность первого заместителя начальника Центрального регионального Центра МЧС России. Решение было принято спустя месяц после крупного пожара в Новохопёрском психоневрологическом диспансере, тогда погибли 23 человека. К действиям сотрудников МЧС никаких претензий не было, по оценке федерального руководства, воронежские спасатели сработали оперативно и профессионально.