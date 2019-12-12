Бишкек, , 18:01 — REGNUM Активисты организации «Кырк чоро» («Сорок витязей») требуют от властей Киргизии ввести ограничения на деятельность финансируемых из-за рубежа неправительственных организаций. Об этом на пресс-конференции заявили лидеры движения, пишет «24.kg».

По словам одного из лидеров организации Урана Рыскулова, они обратились к президенту Сооронбаю Жээнбекову, правительству и парламенту с просьбой принять закон о деятельности «иностранных агентов».

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«Наши НПО и НКО всегда и везде выступают за гласность. Думаю, в таком случае они не будут против раскрытия своих источников финансирования и информирования о бюджете», — добавил он.

В свою очередь другой лидер «Кырк чоро» Замир Кочорбаев озвучил мнение, что финансируемые из-за рубежа неправительственные и некоммерческие организации «часто заняты провокационной работой в Киргизии».

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