Вильнюс, , 18:00 — REGNUM Парламент Литвы сегодня, 12 декабря, внёс поправки в закон об обязательной воинской повинности, существенно снизив призывной возраст, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Призывной возраст сократили с 18 по 23 года включительно. Сегодня на обязательную службу в армию призывают до 26 лет включительно.

Ежегодно в Литве на 9-месячную службу призывают примерно по 4 тыс. юношей. Из всех призывников их случайным методом отбирает компьютер. В Литве воинскую повинность вернули несколько лет назад в связи с «угрозой нападения на Литву со стороны России». До 2015 года в Литве действовала армия исключительно на профессиональной основе.