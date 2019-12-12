Киев, , 17:59 — REGNUM Украине надо всячески подчеркивать любой временный характер проявления результатов «позорных» Минских соглашений по Донбассу, подписанных предыдущим президентом-олигархом Украины Порошенко, а не продолжать его политику новыми методами, заявил сегодня, 12 декабря, киевский политолог Виктор Небоженко.

Эксперт жестко раскритиковал сегодняшнее голосование в Раде, которая продлила действие закона об особом статусе Донбассе на год.

«Спрашивается, если президент Зеленский клятвенно пообещал Путину продлить действие этого закона, то можно было это сделать на срок хотя бы пока на четыре месяца, как раз до следующей встречи нормандской четверки. А потом отредактировать и вновь продлить этот закон, с учетом возможных позитивных изменений в зоне «АТО», происшедших за это время», — отмечает Небоженко.

Эксперт подчеркивает, что нигде в украинском законодательстве не записано, что закон, имеющий элементы или признаки чрезвычайного положения в отдельных районах страны надо продлевать именно на год, а не меньший срок, «да еще и по требованию противника».

Небоженко советует «Слуге народа» уклонятся от «любых попыток Кремля» сделать эти соглашения постоянными, и подчеркивает, что чем сильнее лидеры президентской партии в Раде будут «приближаться» к сепаратистским «республикам» на Донбассе, тем больше они будут отдалятся от Украины.

ИА REGNUM напоминает, что следующий саммит в «нормандском формате» по урегулированию ситуации в Донбассе должен пройти ориентировочно через 4 месяца. В «Слуге народа» заявляли, что если новый закон об особом статусе Донбасса будет разработан раньше, чем через год, действие нынешнего сразу остановят.