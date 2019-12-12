Вашингтон, , 17:50 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрации удалось «очень близко» подойти к тому, чтобы заключить торговую сделку с Китайской Народной Республикой. Об этом он написал сегодня, 12 декабря, на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп ведет торговую войну с Китаем, пытаясь тем самым сдержать экономическое развитие этой страны и заставить американский капитал вернуться обратно в Соединенные Штаты.

Напомним, что министр торговли США Уилбур Росс рассказал о намерении Трампа повысить пошлины на ряд товаров из Китая, если Пекину и Вашингтону опять не удастся договориться по торговой сделке на переговорах 15 декабря.