Киев, , 17:42 — REGNUM Спикер украинского парламента Дмитрий Разумков в ходе засдеания сегодня, 12 декабря, выключил микрофон главе политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народному депутату Украины Виктору Медведчуку, когда тот заявил, что у президента Зеленского отсутствует политическая воля для мирного урегулирования конфликта в Донбассе, передает корреспондент ИА REGNUM.

Как отметил Медведчук, именно из-за этого новая украинская власть отказалась рассматривать законопроект представителей фракции «Оппозиционной платформы — За жизнь», который предусматривает внесение изменений в ряд статей закона об особом статусе Донбасса.

«9 декабря, парижское коммюнике, встреча глав государств «нормандской четверки». Во-первых, они поддержали относительно того, что Минские соглашения должны быть исполнены. Во-вторых, поддержали имплементацию «формулы Штайнмайера» в наше законодательство. Почему тогда сегодня власть вносит именно такой — ограниченный, технический — законопроект? Почему не согласились рассмотреть наш законопроект № 2491, где предусмотрены изменения в первую, вторую статью и десятую, где имплементируется «формула Штайнмайера» и где непосредственно речь идет о том, что особый статус должен носить постоянный характер? Я даю ответ на этот вопрос, который звучит постоянно, и мы не услышим от власти, потому что у господина Зеленского, президента Украины, и его команды нет политической воли для мирного урегулирования конфликта на Донбассе…» — подчеркнул оппозиционный политик, после чего ему выключили микрофон.

ИА REGNUM напоминает, что сегодня Рада продлила на год действие закона об особом статусе Донбасса, за это решение проголосовали 320 депутатов парламента Украины при 226 необходимых.

Ранее Медведчук не раз заявлял, что нынешняя украинская власть на самом деле не хочет выполнять пункты Минских соглашений, так как действует не в интересах украинского народа.