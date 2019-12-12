Киев, , 17:46 — REGNUM В брифинге министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, который посвящен существенному продвижению в деле расследования убийства журналиста Павла Шеремета, будут участвовать президент Украины Владимир Зеленский и генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

Брифинг должен был состоятся в 17:00 по киевскому времени, но затем его перенесли на 16:30.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня по уголовному делу о убийстве Шеремета были задержаны два человека. Первый — это некто Антоненко. Известно, что в прошлом его пиарил на своей странице в социальной сети Facebook бывший президент Украины Петр Порошенко.

Вторая задержанная — участница так называемого АТО Юлия Кузьменко.