Колпино, Санкт-Петербург, , 17:51 — REGNUM Губернатор Петербурга Александр Беглов подтвердил намерение города и РЖД вложить полтриллиона рублей в развитие железнодорожной инфраструктуры Северной столицы. Об этом он сообщил в четверг, 12 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Вчера буквально я был в Москве, встречался с руководством, был на совещании с правлением РЖД, мы подтвердили свои намерения — за шесть лет 90 млрд рублей мы совместно вложим в развитие нашего центрального железнодорожного узла. А до конца 2030 года — порядка 500 млрд рублей. Это большие инвестиции, которые вкладываем, но это позволит нам организовать вывод железнодорожного транспорта из центра города, сделать Северный и Южный обходы», — пояснил Беглов.

Губернатор добавил, что одна из главных задач — сделать электричку одним из основных видов общественного транспорта в городе, своего рода «каркасом» вокруг метро.

Беглов также заметил, что, как подтвердили на московском совещании, с 2020 года начинается проектирование высокоскоростной железной дороги Петербург-Москва.

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