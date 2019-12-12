Киев, , 17:40 — REGNUM О планах внести журналистов российского телеканала «Звезда» в свою базу сообщил 12 декабря сайт «Миротворец».

Речь идёт о тех сотрудниках телеканала, которые 12 декабря находятся на Украине. «Миротворец» утверждает, что журналисты приехали на Украину в рамках «информационной спецоперации».

Напомним, журналисты «Звезды» 12 декабря побывали на Украине: на телеканале вышел соответствующий сюжет.

Российские журналисты отправились на Украину после того, как на минувшем саммите «нормандской четвёрки» украинский президент Владимир Зеленский произнёс фразу с приглашением российских массмедиа в страну.

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