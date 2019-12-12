Москва, , 17:38 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский не прекращает попыток изменить минские соглашения, считает политолог Дмитрий Абзалов. Об этом он заявил 12 декабря в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«ДНР и ЛНР видят, что человек вернулся из Парижа и теперь пытается сделать то, что ему там не удалось, — сказал Абзалов. — Он пытается менять соглашения. То же самое было с Порошенко, который тоже никогда не говорил, что не станет выполнять минские соглашения. Всё сейчас упёрлось в особый статус. Это самый важный и принципиальный момент. Он принципиален для ДНР и ЛНР. Это их безопасность. А что делает Зеленский? Он их не замечает. Ему вопросы задают: готов ли он встречаться с представителями непризнанных республик? А он говорит: нет никаких представителей!»

Так что, иными словами, как подчеркнул Абзалов, главный вопрос заключается в том, сможет ли Зеленский когда-нибудь встретиться с теми, кто представляет ДНР и ЛНР.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Украины в политической подгруппе Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию в Донбассе Алексей Резников заявил, что к следующей встрече лидеров «нормандской четвёрки» Киев подготовит поправки в текст Минских соглашений. Новый саммит запланирован на март 2020 года.

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