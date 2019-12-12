Москва, 12 декабря 2019, 17:38 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский не прекращает попыток изменить минские соглашения, считает политолог Дмитрий Абзалов. Об этом он заявил 12 декабря в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Так что, иными словами, как подчеркнул Абзалов, главный вопрос заключается в том, сможет ли Зеленский когда-нибудь встретиться с теми, кто представляет ДНР и ЛНР.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Украины в политической подгруппе Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию в Донбассе Алексей Резников заявил, что к следующей встрече лидеров «нормандской четвёрки» Киев подготовит поправки в текст Минских соглашений. Новый саммит запланирован на март 2020 года.
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