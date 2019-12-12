Буэнос-Айрес, , 17:31 — REGNUM Экс-президент Боливии Эво Моралес прибыл в Аргентину в статусе беженца, сообщил 12 декабря министр иностранных дел Аргентины Фелипе Сола в эфире телеканала TN.

«Он только что прилетел в международный аэропорт Эсейса, как я предполагаю, для того чтобы остаться», — заявил Сола.

По словам главы МИД Аргентины, Эво Моралеса сопровождает бывший вице-президент Боливии Альваро Гарсия Линера. Им обоим предоставлено убежище, а впоследствии они получат статус беженцев.

Напомним, в начале декабря Моралес отправился на Кубу чтобы пройти медицинское обследование.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября 2019 г. под давлением военных и оппозиционных политических сил президент Боливии Эво Моралес объявил о своей отставке и необходимости новых выборов. По мнению официальных представителей ряда стран, в Боливии таким образом был совершён государственный переворот.

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