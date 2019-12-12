Москва, , 17:30 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания генерал-майора юстиции следователю Александру Лаврову, который в числе прочего вёл дело режиссёра Кирилла Серебренникова и «Седьмой студии». Документ размещён 12 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.

«Присвоить звание генерал-майора юстиции Лаврову Александру Андреевичу», — говорится в тексте указа.

Напомним, Кирилл Серебренников и администрация «Седьмой студии» обвиняются в хищении 133 млн, выделенных в 2011—2014 годах Министерством культуры России на развитие и популяризацию современного искусства в рамках проекта «Платформа».