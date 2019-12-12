Москва, , 17:21 — REGNUM Франция и Германия так и не гарантировали исполнение Киевом минских соглашений, считает политолог Алексей Мухин. Об этом он заявил 12 декабря в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Европе нужен мир, потому что это вопрос времени, когда Германию и Францию можно будет открыто обвинить в том, что они не гарантируют исполнение Киевом минских соглашений, — сказал Мухин. — Песня продолжается. Мне сейчас Зеленский напоминает сказку «Али-Баба и сорок разбойников», в которой Зеленский — это Али-Баба, а сорок разбойников — это нацисты, которые его поджидают на Украине и точат ножи».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал страны ЕС сохранить санкции против Российской Федерации и выразил надежду, что Брюссель и впредь будет сохранять курс на поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

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