Москва, 12 декабря 2019, 17:21 — REGNUM Франция и Германия так и не гарантировали исполнение Киевом минских соглашений, считает политолог Алексей Мухин. Об этом он заявил 12 декабря в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал страны ЕС сохранить санкции против Российской Федерации и выразил надежду, что Брюссель и впредь будет сохранять курс на поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
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