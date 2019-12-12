Москва, , 17:15 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин провел встречу с судьями Конституционного суда России. Об этом сегодня, 12 декабря, сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе встречи глава государства отметил, что российской Конституции уже 26 лет, и её текст по объему достаточно небольшой, однако интерпретация Конституции — дело постоянное, так как жизнь не стоит на месте.

«Одна из важнейших функций суда — толкование Конституции. Казалось бы, за 26 лет с её небольшим по объёму текстом уже детально разобрались: прочли, поняли и точно всё понимают. Однако интерпретация — это процесс непрерывный. Тем более что сама жизнь, её развитие требуют всё нового и нового осмысления Конституции», — сказал президент России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 12 декабря в России отмечается День Конституции.