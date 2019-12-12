Киев, , 17:07 — REGNUM Пять составляющих «формулы будущего» для Украины прописал президент этой страны Владимир Зеленский в своей колонке для спецвыпуска журнала НВ от 12 декабря.

На первое место украинский президент поставил мир, причём «на наших условиях», то есть на условиях Киева:

«То есть с возвращением Украине территорий и наших людей».

На втором месте — «прозрачные правила игры, обязательные для всех». Здесь речь идёт о борьбе с коррупцией, равенстве всех перед законом, справедливости судов.

На третьем месте — инвестиции. Глава государства предлагает уничтожить «ненужные регуляции», мешающие бизнесу развиваться.

На четвёртом месте у Зеленского — новое качество инфраструктуры, причём это и состояние дорог, и медицина, и энергетика. На пятом месте — народовластие.

Зеленский «Не декларативное, а реальное. Механизм, который позволит людям влиять на решения власти — от уровня общества до уровня президента».

Напомним, мир (прекращение войны) — это один из предвыборных лозунгов Зеленского. Пока никакого прогресса в этом отношении нет, если не считать дебют Зеленского на саммите в «нормандском формате», все участники которого подтвердили, что нужно выполнять Минские соглашения (в которых идёт речь об особом статусе ДНР и ЛНР).