Санкт-Петербург, , 17:03 — REGNUM Не менее 10 миллионов рублей может потребовать семья убитой историком Олегом Соколовым аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко в качестве компенсации морального вреда. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала 12 декабря адвокат потерпевших Александра Бакшеева.

По словам Бакшеевой, с момента преступления не прошло 40 дней, поэтому родители погибшей девушки сейчас не готовы что-либо обсуждать по данному вопросу, но, как только возникнет такая возможность, адвокат предложит им затребовать с обвиняемого компенсацию морального вреда.

«Родители сейчас вообще не готовы конструктивно обсуждать этот вопрос. Я подниму его позже, теоретически, мы можем запросить сумму не менее 10 млн рублей, но мы понимаем судебную практику, что удовлетворят незначительную сумму. Я этот вопрос подниму перед родителями, но позже», — сказала собеседница агентства.

Кроме того, Бакшеева отметила, что адвокат Соколова Александр Почуев вышел с ней на связь. Он позвонил около 9 часов утра в четверг на городской номер юридической фирмы, где она работает, и написал на почту. Однако Александра Бакшеева пока не решила, есть ли необходимость вступать с ним в диалог.

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Напомним, 63-летний историк Олег Соколов обвиняется в убийстве своей бывшей студентки, 24-летней Анастасии Ещенко. По версии следствия, мужчина четыре раза выстрелил в нее из обреза, после чего расчленил и пытался утопить в Мойке. Убийство произошло в начале ноября, сейчас обвиняемый проходит психологи-психиатрическую экспертизу в Москве, которая продлиться 30 дней. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее адвокат Соколова утверждал, что его подзащитный готов оказать материальную помощь семье Ещенко.

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