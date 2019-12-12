Москва, , 16:50 — REGNUM Санкции, введённые Соединёнными Штатами против «Северного потока — 2», являются целенаправленной политикой по ущемлению интересов Европейского союза, сообщил 12 декабря журналистам заместитель российского министра иностранных дел Александр Грушко.

По словам российского дипломата, очередных санкций следовало ожидать. Поскольку «Северный поток — 2», отмечает Грушко, строится в интересах как Москвы, так и Брюсселя, то напрашивается следующий вывод:

Грушко «Их направленность абсолютно очевидна: получение односторонних преимуществ США в газовой сфере за счёт ущемления интересов европейцев».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, санкции против «Северного потока — 2» учтены в оборонном бюджете Штатов на 2020 г. Этот бюджет уже одобрен нижней палатой американского Конгресса.

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