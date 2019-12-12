Москва, , 16:38 — REGNUM Военные учения НАТО «Защитник Европы — 2020» являются бессмысленной с точки зрения заботы о «безопасности» тратой средств, сообщил 12 декабря журналистам заместитель российского министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

По его словам, эти манёвры НАТО нужны для доставки ещё одной партии военных США в Европу — чтобы «противостоять противнику». А вот обеспечение безопасности стран ЕС — вовсе не цель.

Грушко «Это пустая трата ресурсов и создание дополнительных разделительных линий».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учения «Защитник Европы — 2020» состоятся грядущей весной. Манёвры будут проходить на территории десяти государств.

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