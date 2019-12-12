Вашингтон, , 16:38 — REGNUM

Американские специалисты допускают, что перед США возникла угроза утраты лидерства в области высокопроизводительных вычислений, которое рассматривается ими в качестве важнейшего условия сохранения доминирования в мире, отметил в своем комментарии в четверг, 12 декабря, независимый эксперт Ярослав Селянин, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Российского института стратегических исследований.

Ввиду наличия таких опасений в США была запущена масштабная государственная программа развития этой отрасли во взаимосвязи с другими направлениями научных исследований, сказал эксперт.

Работы по этой тематике пользуются серьёзной поддержкой высшего военно-политического руководства США и обеих палат Конгресса, представители задействованных министерств и ведомств отмечают, что без участия государства и без серьёзного финансирования американская IТ-индустрия не смогла бы достичь поставленных целей, подчеркнул Селянин.

При этом, несмотря на то, что работы в области создания квантового компьютера получили существенную государственную поддержку (1,3 млрд долларов на период с 2019 по 2023 год), специалисты скептически относятся к возможности конструирования в ближайшее десятилетие квантового компьютера, пригодного для решения задач в интересах национальной безопасности, добавил эксперт.