Тбилиси, , 16:21 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили 12 декабря встретилась с послом Евросоюза Карлом Харцелом и обсудила с ним ситуацию в стране и перспективы развития отношений между Грузией и ЕС. Об этом сообщила пресс-служба президента Грузии.

Харцел, со своей стороны, подтвердил, что они обсуждали как внутриполитичсекую ситуацию в стране, так и двусторонние отношения, и назвал встречу плодотворной.

Встреча проходила на фоне продолжающихся у парламента и в самом парламенте Грузии событий. У законодательного органа проводят акцию протеста представители неправительственных организаций, которые стоят с большими плакатами и призывают депутатов не утверждать кандидатуры судей Верховного суда.

Ситуация у парламента начала обостряться с утра, до того, как законодатели приступили к работе. Оппозиция и ее сторонники попытались блокировать входы в здание и перекрыть движение по проспекту Руставели, но полиция пресекла эти попытки. Полиция также не пропустила в парламент тех участников акции от оппозиции, которые депутатами парламента не являлись, но желали выразить свой протест лично парламентскому большинству. Были задержаны 16 участников акции.

Когда началось пленарное заседание, в зале неожиданно показались депутаты от «Европейской Грузии» Ирма Надирашвили и Лела Кебурия, которые вскоре спешно покинули зал. После этого в помещении распространился резкий запах, и бывший председатель парламента Ираклий Кобахидзе сообщил, что в зале пролили некую остро пахнущую жидкость. В целях безопасности на пленарном заседании был объявлен перерыв, всех попросили выйти из зала, на место вызвали полицию и экспертов.

Позднее председатель парламента Арчил Талаквадзе сообщил, что оппозиция совершила химическую атаку на парламент, пролила отравляющую жидкость, но подчеркнул, что после завершения следственных действий законодатели возобновят заседание. Спасти оппозиционных депутатов решили активисты движения «Сирцхвилия», которые взяли на себя ответственность за случившееся и назвали запах в парламенте символом того гнилостного запаха, который исходит от нынешней власти Грузии.

Напомним, в повестке дня пленарного заседания парламента были лишение депутатских полномочий соратника Михаила Саакашвили, депутата Никанора Мелия и утверждение на должности судей Верховного суда.