Пекин, , 03:34 — REGNUM Почему США никак не удается сдружиться с Китаем, несмотря на все свои декларации, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Встреча Доналда Трампа и Си Цзиньпина Scmp.com

Относительно недавние заявления президента США о том, что все торгово-экономические вопросы с Китаем и скоро произойдет решительное потепление отношение между этими двумя странами, вновь оказались пустым звуком. Похоже, что США просто не могут себе позволить оставить Китай в покое и заняться именно торговыми делами. Теперь в качестве повода испортить отношения были выбраны протесты в Гонконге и «борьба за права человека» в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Причем как раз ситуация по Синьцзяну определила планетарный расклад сил особенно показательно. 20 стран Запада попытались осудить Китай за «притеснения уйгурского населения», но тут же нарвались на ответ через структуры ООН почти сорока стран во главе с Россией, которые отвергли американские инсинуации, подняв голос в защиту Китай. Эффект был столь силен, что верховный комиссар ООН по правам человека даже промолчала, не решившись осуждать Китай, более того, даже выступила в поддержку главы городской администрации Гонконга, осудив действия погромщиков, которых США пытаются выставить «борцами за демократию».

Возможно, в США и хотели бы ослабить наметившийся российско-китайский союз, но своими действиями Вашингтон только укрепляет его. На фоне происходящего между США и Китаем визит в Пекин и Шанхай секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева и его консультации с китайскими коллегами выглядят особенно показательными и перспективными.

Читайте подробности в статье Владимира Павленко «Что стоит за визитом Патрушева в Китай».