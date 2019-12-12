Киев, , 16:18 — REGNUM Министр юстиции правительства Украины Денис Малюська заявляет, что его категорически не устраивает нынешняя зарплата.

Об этом чиновник заявил в комментарии телеканалу «24».

Малюська рассказал, что с начала работы в министерстве он получил примерно 16 тыс. грн (примерно $660) и лишь последний месяц выплаты увеличили до 29 тыс. грн около $1,2 тыс.). Но и этой суммы очень мало.

«Если зарплата не повысится хотя бы до 80 тыс. грн ($3,3 тыс.) — надолго меня не хватит. Меньше — это не долговременная история трудоустройства. Четверо детей, это требует средств», — заявил министр.

В то же время Малюська заявил, что в правительстве готовы повысить зарплату, поскольку это важно и для международных партнеров Украины.

«Они понимают — правительство, которое получает мизерную заработную плату, живет за счет чего-то другого. Это могут быть только взятки или дополнительные неформальные расходы под какие-то обязательства. Мы так не работаем. Соответственно, у нас нет другого выхода, кроме как повысить заработную плату», — сказал чиновник.

ИА REGNUM напоминает, что накануне в украинских СМИ появилась информация, что министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов якобы мог получить премию за ноябрь 2019 года в размере 1630% от своей зарплаты, или 236 тысяч гривен. В ответ министр опубликовал скриншоты, на которых показаны зачисления зарплат и премий за три месяца работы на сумму 93,1 тыс. грн, что в среднем немного более 31 тыс. грн в месяц. До этого Милованов заявлял, что он живет на собственные сбережения, а официальной зарплаты ему хватает только на поездки в такси.