Тбилиси, , 16:32 — REGNUM Два депутата грузинского парламента, которых обвинили в том, что они якобы разлили некое вещество в зале заседаний 12 декабря, засняли на видео, где они подозрительно ведут себя. Кадры видеосъемки разместил телеканал «Имеди».

Журналисты сообщают, что видео было сделано незадолго до того, как в парламенте разлили неизвестное пахучее вещество.

На видео попали оппозиционные депутаты Лела Кебурия и Ирма Надирашвили. Они встретились в зале заседаний, о чем-то коротко переговорили и прошли друг за другом в «слепую зону» камеры. Причем, Кебурия что-то держала под одеждой.

Как передавало ИА REGNUM, ранее 12 декабря в зале заседаний парламента Грузии было разлито неизвестное пахучее вещество, из-за чего пришлось прервать заседание. Нескольких человек госпитализировали. Спикер парламента Ираклий Кобахидзе назвал инцидент «химической атакой» и заявил, что ее устроили Кебурия и Надирашвили.

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