Санкт-Петербург, , 16:06 — REGNUM В Петербурге 12 декабря торжественно открыли рабочее движение по Оборонной улице на участке от Тверской улицы до Вознесенского шоссе с путепроводом через железнодорожные пути московского направления, передает корреспондент ИА REGNUM.

По новому участку дороги прокатился губернатор Северной столицы Александр Беглов. Для этих целей снарядили специальный ретроавтобус 1960-х годов выпуска маршрута №296.

Благодаря путепроводу автомобилистам не придется ждать, пока проедет «Сапсан» или другие поезда из Москвы или в столицу. Реконструированная дорога является обходной, она выведет большегрузы, увеличит пропускную способность местных улиц, а также свяжет Петербург со следственным изолятором «Кресты-2».

"Раньше на шесть месяцев мы запускаем Оборонную улицу, для колпинцев это очень важно, потому что фактически ликвидирован один из переездов», — сказал Беглов.

На открытом участке обустроили 17 автобусных остановок. В связи с открытием участка поменяется трасса маршрута №328 от метро «Рыбацкое» к колпинскому вокзалу, чтобы исключить движение через железнодорожный переезд. Количество рейсов увеличится, интервалы движения сократятся с 32 до 24 минут.

Добавим, власти Санкт-Петербурга договорились с РЖД о реализации инвестиционных проектов по развитию транспортной инфраструктуры в части создания автомобильных путепроводов.