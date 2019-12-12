Москва, , 16:57 — REGNUM Решение российских боксеров отказаться от участия в Олимпийских играх 2020 года в Токио в нейтральном статусе является невзвешенным. Об этом 12 декабря на пленарном заседании Совета Федерации РФ заявил сенатор от Северной Осетии, двукратный олимпийский чемпион и шестикратный чемпион мира по вольной борьбе Арсен Фадзаев.

Напомним, несколько дней назад генеральный секретарь Федерации бокса РФ Умар Кремлев сообщил СМИ, что сборная не поедет на Олимпиаду в нейтральном статусе. По его словам, спортсменам нет смысла участвовать в Играх без национального флага.

«Мне не совсем понятно заявление Федерации бокса России. Такие решения должны быть взвешенными, не надо решать судьбы заранее. Думаю, это серьезный вопрос, к решению которого надо серьезно подходить», — цитирует Фадзаева ТАСС.

Напомним, Всемирное антидопинговое агенство (WADA) своим решением от 9 декабря отстранила Россию от участия в крупнейших международных соревнованиях на ближайшие четыре года. При этом в течение этого срока «чистые» российские спортсмены смогут выступать на международных турнирах только в нейтральном статусе — без флага и гимна РФ.

Читайте ранее в этом сюжете: Российские боксёры отказались ехать на Олимпиаду без флага и гимна страны