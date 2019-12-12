Москва, , 16:02 — REGNUM Законопроект об экологической информации Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 12 декабря.

Информация о состоянии окружающей среды становится общедоступной информацией, к которой не может быть ограничен доступ граждан и юрлиц, если иное не предусмотрено федеральными законами.

Информация о состоянии окружающей среды, обладателем которой являются органы государственной власти и органы местного самоуправления, предоставляется по запросам граждан, юрлиц и общественных объединений.

Экологическая информация, за исключением государственной и коммерческой тайны, должна стать общедоступной и обновляться регулярно, считает вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева («Единая Россия»).

«Мы будем вместе искать тот механизм, который мы должны предложить жителям страны, чтобы они в постоянном режиме могли посмотреть на интернет-сайтах, в интернет-повестке, что произошло в моем городе, насколько опасны те или иные выбросы, почему экологи сегодня бьют тревогу», — пояснила Тимофеева.