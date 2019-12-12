Тбилиси, , 16:04 — REGNUM Депутаты грузинского парламента продолжили заседание 12 декабря после вынужденного перерыва. Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

По данным журналистов, председатель парламента Арчил Талаквадзе объявил о скором голосовании. Народным избранникам на пленарном заседании предстоит рассмотреть кандидатуры в Верховный суд.

Журналисты агентства сообщают, что после «химатаки» зал был закрыт в течение трех часов, и в нем не осталось неприятного запаха.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в тот же день депутатам пришлось прекратить заседание из-за того, что в зале была разлита пахучая жидкость. Некоторым находящимся в зале стало плохо, и их пришлось госпитализировать.

Стоит также отметить, что утром заседание пытались сорвать протестующие. Они блокировали вход в здание парламента, пока их не оттеснила полиция.