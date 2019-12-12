Москва, , 15:52 — REGNUM Правительственный законопроект, направленный на введение типовых дополнительных профпрограмм в области противодействия коррупции, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 12 декабря.

Полномочиями по утверждению таких программ предлагается наделить Минтруд. Кроме того, Федеральное агентство по делам национальностей получит право утверждать типовые дополнительные профессиональные программы в области государственной национальной политики РФ.

Как отмечают авторы инициативы, законопроект направлен на то, чтобы обеспечить единые подходы при дополнительном профессиональном образовании государственных и муниципальных служащих в части противодействия коррупции.