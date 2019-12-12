Екатеринбург, , 15:57 — REGNUM В екатеринбургской гордуме проведут отдельное собрание, на котором решится судьба средств, выделенных на пиар и переезд представительного органа. Об этом сообщает «Новый день».

У депутатов остались разногласия по поводу трат на медиасопровождение думы почти в 12 млн рублей и переезд в ЦУМ (17,5 млн рублей).

После долгих споров и срывов депутаты договорились, что проведут собрание парламентариев, где и решат, как потратить почти 30 млн рублей. Разногласия не должны повлиять на принятие бюджета во втором чтении на заседании думы 17 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бюджетная комиссия поддержала проект главного финансового документа во втором чтении. Такое же решение приняли в других комиссиях.

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