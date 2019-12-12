Рига, , 15:46 — REGNUM Находящаяся в оппозиции партия «Союз Зелёных и Крестьян» (СЗК) намерена поддержать попавшего под санкции США мэра Вентспилса Айвара Лемберга. Об этом, как передает портал LSM, сказал один из лидеров СЗК, депутат Сейма Арманд Краузе.

«Весь этот суд Линча начался после того, как представители латвийского правительства передали лживую информацию чиновникам в США», — сказал депутат.

По его мнению, план правительства Латвии состоит в том, чтобы перенять порты под свой полный контроль, так как это является предвыборным обязательством националистической «Новой Консервативной партии», входящей в состав правящей коалиции.

Как передавало ИА REGNUM, ранее власти США ввели ограничительные меры против мэра Вентспилса Айвара Лемберга, Свободного порта Вентспилса, Ассоциации развития бизнеса, Агентства развития Вентспилса и Латвийской ассоциации транзитного бизнеса.