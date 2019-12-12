Санкт-Петербург, , 15:51 — REGNUM Бывший заместитель директора Государственного Эрмитажа Михаил Новиков возглавил Северо-Западную дирекцию по строительству, реконструкции и реставрации Министерства культуры России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 12 декабря в дирекции.

Зимний дворец Дарья Драй © ИА REGNUM

«Сегодня Михаил Новиков был назначен на эту должность», — пояснил агентству представитель дирекции.

Напомним, в июле 2018 года Михаил Новиков был осуждён условно по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Как доказало в суде следствие, он, будучи заместителем директора Эрмитажа, вместе подельниками присвоил 30 млн рублей из суммы, выделенной на реставрацию Запасного дома Зимнего дворца — лабораторно-хранительского и административного корпуса на Дворцовой набережной, 30.

Поскольку с обвинением Новиков и управляющий ЗАО «Балтстрой» Александр Коченов полностью согласились и возместили музею весь ущерб, суд, рассмотрев дело в особом порядке, вынес обоим наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года условно с испытательным сроком 2 года. Новиков также был оштрафован на 500 тыс. рублей, Коченов — на 300 тыс. рублей.

Несмотря на такое прошлое, Михаил Новиков смог вернуться к весьма чувствительной теме реконструкции объектов культуры, возглавив Северо-Западную дирекцию Министерства культуры РФ.

Эта структура является заказчиком реставрации и реконструкции множества знаковых объектов в Петербурге и СЗФО. Она также оказывалась в центре внимания в связи со скандалами вокруг реставрации здания БДТ и строительства новой сцены МДТ в Петербурге.

Читайте ранее в этом сюжете: Бывший замдиректора Эрмитажа осужден условно за мошенничество