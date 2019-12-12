Москва, , 15:45 — REGNUM Успешный диалог правительства Венесуэлы с оппозицией сделает возможными выборы в нацилнальный парламент в 2020 году. Так прокомментировала обстановку в Венесуэле официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге 12 декабря.

По её словам, надежда на нахождение политического решения кризиса связана с деятельностью круглого стола национального диалога. Идут обстоятельные переговоры, согласование направлений электорального процесса перед возможными выборами.

Общество Венесуэлы ‑ и население, и политики — демонстрирует отторжение конфронтационных подходов. Так, около 70% венесуэльцев готовы идти на выборы, а 72% считают неправильным их бойкот.

«Это положительная тенденция, мы рассчитываем на ее сохранение», — подчеркнула Захарова.

При этом дипломат добавила, что США не собираются отказываться от своей линии на свержение законного венесуэльского правительства и говорят об этом открыто.

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