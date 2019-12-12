Брюссель, , 15:41 — REGNUM Болгария выступила с предложением о размещении в Варне координационного центра военно-морских сил Североатлантического альянса (НАТО). Об этом 12 декабря генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе с президентом Болгарии Бойко Борисовым.

«Болгария предложила разместить в Варне координационный центр военно-морских сил НАТО в Черном море», — заявил Столтенберг.

Также он отметил, что в руководстве альянса было проведено обсуждение данного предложения и напомнил, что в данный момент функции такого центра выполняет военно-морской штаб сил НАТО в Великобритании.

При этом президент Болгарии, в свою очередь, подчеркнул, что его страна не настаивает, а только предлагает создать такой центр в Варне, так как она против военных флотов в Черном море.

«Центр должен играть только сдерживающую роль», — заявил Борисов и указал, что София поддерживает усиление НАТО в Черном море и этим выступает «за мир и дипломатию в регионе, за стабильные отношения со всеми странами, включая Россию и Турцию».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Россия представляет для НАТО угрозу.