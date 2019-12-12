Москва, , 15:36 — REGNUM Президент России Владимир Путин посетит в пятницу, 13 декабря, предприятие «Камаз» в Набережных Челнах. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что российский лидер выступит на торжественном митинге, посвященном 50-летию завода, а также ознакомится с новыми производственными линиями и пообщается с работниками предприятия.

После этого глава государства проведет рабочую встречу с главой Татарии Рустамом Миннихановым.

Как сообщало ИА REGNUM, в предыдущий раз глава государства посещал Татарию в конце лета — 27 августа он принял участие в церемонии закрытия чемпионата WorldSkills-2019. Также он побывал в Казани с коротким визитом в мае, во время которого ознакомился с образцами авиатехники. Непосредственно Набережные Челны и завод «Камаз» Путин посещал в 2016 году.