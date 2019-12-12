Москва, , 15:29 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о праве всех мигрантов, имеющих недвижимость в России, ставить на учет приехавших, передает корреспондент ИА REGNUM 12 декабря.

Предлагается расширить круг иностранных граждан, имеющих право выступать принимающей стороной, установив такую возможность для всех категорий иностранных граждан, являющихся собственниками жилых помещений, рассказал замглавы МВД Игорь Зубов.

Таким образом, они могут стать принимающей стороной.

Вместе с тем в комитете Госдумы по ЖКХ видят риски законопроекта. Так, опасение вызывает то, что мигрант сможет ставить на учет не родственников, речь идет о неограниченном круге лиц.

«Такие полномочия могут привести к конкретным последствиям в многоквартирных домах», — заявила глава комитета Госдумы Галина Хованская («Справедливая Россия»).

Законопроектом также предусмотрена электронная регистрация приезжего, то есть возможность подачи уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания в электронной форме с помощью портала госуслуг, что, по мнению правительства РФ, позволит значительно упростить для принимающей стороны и иностранных граждан административные процедуры, снизить нагрузку на сотрудников территориальных органов МВД России по обработке и вводу сведений в информационные системы.

Сейчас иностранные граждане не вправе ставить других иностранных граждан на учет по месту пребывания по адресу своего жилого помещения. Предусмотрены исключения из этого правила: для высококвалифицированных специалистов в отношении себя и членов своей семьи, а также для иностранных граждан, являющихся собственниками жилых помещений, в отношении только себя.

По данным Росреестра, в 2017 году количество зарегистрированных вещных прав на жилые помещения (жилой дом, квартира, комната в квартире) иностранных граждан составило 22 423 единицы, в 2018 году — 24 071 единица, в январе — июне 2019 г. — 14 034 единицы.

Читайте ранее в этом сюжете: Законопроект, разрешающий мигрантам ставить на учет, внесен в Госдуму