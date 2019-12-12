Тбилиси, , 15:38 — REGNUM «Химической атакой» назвал председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе инцидент, произошедший 12 декабря в парламентском зале заседаний. Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

По данным журналистов, спикер отметил, что опасности подверглись депутаты, находившиеся в помещении.

«Сегодня мы уже стали свидетелями, предположительно, химической атаки на парламент. Несколько человек отравились», — сказал Талаквадзе.

Он также сообщил, что пострадавших госпитализировали.

Как передавало ИА REGNUM, 12 декабря, когда депутаты парламента Грузии собирались рассмотреть кандидатуры судей в Верховый суд, в зале заседаний была разлита сильно пахнущая жидкость. Все были эвакуированы из помещения. По данному факту в полиции возбудили уголовное дело.

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