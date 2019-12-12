Москва, , 15:25 — REGNUM Россия надеется, что Ирак в установленные сроки сможет определить кандидата на пост премьер-министра страны, заявила 12 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, в настоящее время президент страны ведет консультации с основными парламентскими блоками по кандидатуре премьера.

«Рассчитываем, что по их итогам удастся в отведенные Конституцией сроки выйти на консенсусное решение и, тем самым не допустить возникновения вакуума власти. Он опасен», — сказала на брифинге Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, прежний премьер-министр Ирака Адиль Абдул Махди подал в начале декабря прошение об отставке на фоне не прекращающихся акций протеста в стране. Спикер иракского парламента Мохаммед аль-Халбоуси призвал президента страны Бархама Салиха в течение ближайших 15 дней назначить нового премьер-министра.

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