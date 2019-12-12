Москва, , 15:22 — REGNUM Инициатива американских сенаторов о признании России «спонсором терроризма» является русофобской и не поддается ни логике, ни анализу. Об этом заявила 12 декабря на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По её словам, происходящее в Конгрессе и Сенате США — это некая собственная странная жизнь по отношению к России. Она не поддаётся ни анализу, ни логике, а назвать её можно русофобской политикой ради собственных конъюнктурных целей.

Такая политика не даёт развиваться двусторонним отношениям России и США, разрушает ткань российско-американских отношений и приводит к потерям для американского народа, добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря комитет по иностранным делам Сената Конгресса США одобрил законопроект, который обяжет госсекретаря США определиться в том, является ли Россия страной — спонсором терроризма.

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