Северодвинск, Архангельская область, 12 декабря 2019, 15:09 — REGNUM Прежде, чем покинуть Совет политических партий при губернаторе, депутатам «Справедливой России» надо было спросить разрешения у руководства партии и избирателей, считает мэр Северодвинска Игорь Скубенко.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, решение покинуть Совет политических партий приняли два областных депутата от СР — Алексей Кувакин и Ирина Чиркова. Свой шаг они объяснили тем, что губернатор игнорирует позиции оппозиционных парламентских партий. Губернатор же назвал решение депутатов «неудачным политическим демаршем».
Добавим, что в этом году мэр Северодвинска просил депутатов повысить ему зарплату на 28%. После волны народного возмущения прибавку градоначальник получил, но в меньшем объеме.