Северодвинск, Архангельская область, , 15:09 — REGNUM Прежде, чем покинуть Совет политических партий при губернаторе, депутатам «Справедливой России» надо было спросить разрешения у руководства партии и избирателей, считает мэр Северодвинска Игорь Скубенко.

«Северодвинский депутат областного собрания от «Справедливой России» Алексей Кувакин заявил о своем выходе из состава Совета политических партий при Губернаторе Архангельской области. У меня спрашивают моё мнение. Не знаю, спрашивал ли Алексей Евгеньевич мнение своих избирателей по округу и партийных руководителей… Лично мне это показалось, по меньшей мере, странным демаршем. И уж точно не во благо для нашего города. В политике есть каноны, которые нужно уважать. У меня всё.», — написал градоначальник на своей странице «ВКонтакте».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, решение покинуть Совет политических партий приняли два областных депутата от СР — Алексей Кувакин и Ирина Чиркова. Свой шаг они объяснили тем, что губернатор игнорирует позиции оппозиционных парламентских партий. Губернатор же назвал решение депутатов «неудачным политическим демаршем».

Добавим, что в этом году мэр Северодвинска просил депутатов повысить ему зарплату на 28%. После волны народного возмущения прибавку градоначальник получил, но в меньшем объеме.