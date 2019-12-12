Москва, , 15:08 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, упрощающий получение гражданства РФ для свободно говорящих на русском языке, передает корреспондент ИА REGNUM 12 декабря.

Законопроект наделяет МВД и Минпросвещения полномочием устанавливать единые критерии признания иностранцев носителями русского языка по итогам собеседования. Граждане Украины и Белоруссии, свободно владеющие русским языком, будут от такого собеседования освобождены.

«Законопроект направлен на поддержку наших соотечественников из Украины и Беларуси. Он позволит избежать бюрократической процедуры собеседования на свободное владение русским языком, чтобы получить российское гражданство. Принятие закона упростит эту процедуру для почти 172 тыс. граждан Украины и 32 тыс. граждан Белоруссии, которые постоянно проживают в нашей стране и уже имеют вид на жительство», — сказал, комментируя принятие законопроекта, спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Мы восстанавливаем справедливость по отношению к людям, с которыми у нас общие культура, язык и история», — отметил он.

Статус носителя русского языка упрощает получение вида ни жительство и гражданства.

В ходе дискуссии звучали предложения распространить нормы и на граждан Молдавии.

Кроме того, согласно поправкам, требования к уровню знаний, необходимых для признания иностранного гражданина или лица без гражданства носителем русского языка, единые критерии оценки данного уровня знаний, порядок разработки, использования и хранения контрольных измерительных материалов, используемых при проведении комиссией собеседования с иностранным гражданином или лицом без гражданства (в том числе требования к режиму защиты таких материалов, порядку и условиям размещения содержащейся в них информации в интернете), определяются МВД России по согласованию с Минпросвещения России.

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