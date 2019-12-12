Москва, , 15:11 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудит со своим коллегой из Никарагуа Денисом Рональдо Монкадой Колиндресом перспективы развития двухсторонних партнерских связей. Об этом 12 декабря рассказала на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Министры рассмотрят состояние и перспективы развития двусторонних партнерских связей и политического диалога, пути расширения сотрудничества на различных направлениях, совершенствование договорно-правовой базы, наращивание взаимодействия на международной арене», — сказала Захарова.

Также она отметила, что Никарагуа является в Латинской Америке стратегическим партнером России.

«К сожалению, это государство превратилось в объект открытого давления со стороны внешних сил, которые пытаются диктовать свою волю», — подчеркнула дипломат и указала, что Россия солидарна с Никарагуа и выражает решительное осуждение любым формам иностранного вмешательства и санкционного давления по отношению к суверенным странам.

Отметим, глава МИД Никарагуа Монкада Колиндрес пробудет в России с официальным визитом 12−13 декабря. Его переговоры с Сергеем Лавровым состоятся 13 декабря.