Бишкек, , 15:05 — REGNUM Бывший заместитель председателя таможенной службы Киргизии Райымбек Матраимов подал в суд иск на 49,5 млн сомов (45 млн рублей) против радио «Азаттык» и двух местных информационных агентств — «24.kg» и «Kloop», пишет сегодня, 12 декабря, «Kaktus.media».

Экс-чиновник утверждает, что урон его чести и достоинству нанесен опубликованным журналистами «Kloop» и «Азаттык» собственного расследования по многочисленным фактам коррупции на киргизской таможне, о выводе из республики $700 млн и возможной связи с этими событиями убийства китайского бизнесмена Айеркена Саймаити.

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Матраимов намерен отсудить 22 млн сомов (20 млн рублей) у радио «Азаттык», 12,5 млн сомов (11,4 млн рублей) у «Kloop», а также еще 15 млн сомов (13,6 млн рублей) у «24.kg» — за перепечатку материалов журналистского расследования.

Отметим, что судья Жылдыз Ибраимова от лица Свердловского районного суда столицы Киргизии оперативно вынесла постановление об аресте банковских счетов ответчиков.

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