Тбилиси, , 15:01 — REGNUM Уголовное дело было возбуждено полицией Тбилиси в связи с тем, что в здании грузинского парламента разлили вещество с резким запахом. Об этом говорится в заявлении МВД, распространенном 12 декабря.

Пресс-служба ведомства сообщила, что по факту данного ЧП было возбуждено дело по статье 117 «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Как передавало ИА REGNUM, 12 декабря во время сессии парламента Грузии была разлита неизвестная жидкость, из-за которой распространился резкий неприятный запах. Депутаты были эвакуированы, и на место прибыли криминалисты.

Председатель парламента обвинил в акции двух депутатов от оппозиции, в то же время ответственность за содеянное на себя взяли активисты движения «Позор». Они также рассказали, что вещество является безвредным, однако, некоторым народным избранникам потребовалась медицинская помощь.

Читайте ранее в этом сюжете: Депутата парламента Грузии госпитализировали в больницу из зала заседаний