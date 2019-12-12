Москва, , 14:52 — REGNUM Законопроект о едином сроке рассмотрении заявлений о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 12 декабря.

Устанавливается единый срок рассмотрения заявлений о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке, поданных на территории РФ — до трех месяцев со дня подачи заявления.

Исключение делается для заявлений, поданных в порядке, предусмотренном главой VIII «Урегулирование правового статуса отдельных категорий лиц, находящихся на территории Российской Федерации», этот срок остается прежним — до двух месяцев.

Для находящихся за границей срок рассмотрения заявлений не изменится и составит шесть месяцев.

Сейчас рассмотрение заявлений о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке осуществляется в срок до шести месяцев за исключением ряда случаев, когда этот срок составляет до трех месяцев.

Читайте ранее в этом сюжете: Законопроект о сроке рассмотрения заявлений о гражданстве РФ внесен в ГД