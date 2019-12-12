Вильнюс, , 14:52 — REGNUM

Парламент Литвы сегодня, 12 декабря, принял поправки к законопроектам о налогах на недвижимое имущество. С 2020 года его должны будут платить больше граждан, нежели до этого, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Налог на недвижимость будут платить те жители, стоимость недвижимого имущества которых превышает 150 тыс. евро. Сегодня эта планка составляет 220 тыс. евро. Сделаны исключения для многодетных семей, которые растят трёх и более несовершеннолетних. Для таких семей налог будет насчитываться в случае, если стоимость жилья равна или превышает 200 тыс. евро.

Тариф налога остаётся в размере 0,5%. Законодатели подсчитали, что снижение планки принесёт в бюджет дополнительные 2,5 млн евро. Поправки к закону поддержало 72 члена Сейма, против высказался один парламентарий, двое народных избранников воздержались.