Москва, , 14:45 — REGNUM Пока ситуация остается на уровне внутриполитических игр демократов против Дональда Трампа, поскольку даже если билль о признании России «спонсором терроризма» пройдет, Госсекретарь может по результатам рассмотрения вопроса вынести вердикт о том, что ДНР и ЛНР не являются террористическими организациями, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ГК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков, комментируя законопроект Сената США.

«Собственно, это вполне можно обосновать, поскольку террористические организации должны совершать теракты, а даже история с малазийским Боингом, если даже принять версию вины в этом событии ополченцев, не может рассматриваться как теракт — в крайнем случае как ошибка.

В то же время как раз некоторые операции СБУ, в частности, убийства лидеров ополченцев, вполне могут трактоваться как теракты. Но это только с точки зрения здравого смысла и права — эти тонкости не важны, если речь идёт о политическом решении в США.

В то же время, признав народные республики террористическими организациями, а Россию «спонсором терроризма», США сами себе существенно ограничат возможности политического маневра.

Открытое вступление США в войну на Востоке Украины быстрой и легкой победы не сулит, в то же время такое решение прямо поставит в противоречие позицию США и их европейских союзников, выступивших гарантами Минских соглашений», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, комитетом по иностранным делам Сената Конгресса США. Одобрен законопроект, который обяжет госсекретаря США определиться в вопросе, является ли Россия страной — спонсором терроризма.

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