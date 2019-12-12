Тбилиси, , 15:05 — REGNUM Заседание грузинского парламента обязательно состоится сегодня, 12 декабря. Об этом завил журналистам председатель правящей фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Лидер фракции выразил уверенность, что вещество, распыленное в зале заседаний не представляет опасность.

«Заседание обязательно состоится, сейчас возьмут пробу, и я уверен, что это будет не отравляющее вещество», — сказал Мдинарадзе.

Он также прокомментировал поступок, из-за которого пришлось прервать заседание парламента.

«Двумя женщинами-депутатами поставлен какой-то перформанс, они что-то разлили. Криминал они не могли совершить, в этом их не обвинишь, однако факт, что они пожелали сорвать заседание таким путем <…> Такая глупость ни одному ребенку не пришла бы в голову», — рассказал журналистам народный избранник.

Как передавало ИА REGNUM, ранее спикер парламента Ираклий Кобахидзе сообщил, что виновны в «перформансе» два оппозиционных депутата: Лела Кебурия и Ирма Надирашвили. От резкого запаха, который распространился по залу, стало плохо некоторым депутатам, а одного даже пришлось госпитализировать.